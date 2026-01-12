Житель Кинеля похитил 350 тысяч рублей у пенсионерки из Сызрани

Сотрудники уголовного розыска задержали жителя Самарской области, подозреваемого в хищении 350 тысяч рублей у жительницы Сызрани по указанию анонимного куратора, передает ГУ МВД по Самарской области.
В начале декабря в полицию Сызрани обратилась 79-летняя местная жительница, которая сообщила, что стала жертвой мошенников.
Женщине позвонил неизвестный под видом сотрудника силовых структур. Под предлогом сохранности денег путем перевода их на "безопасные счета" он убедил пожилую женщину перевести 26 тысяч рублей через мобильное приложение на продиктованный счет, после чего отдать еще 350 тысяч рублей курьеру, который приехал к ней домой и назвал условный пароль.
Правоохранителям удалось задержать 20-летнего "курьера". Ранее не судимый житель Кинели, работающий оператором станков с программным управлением на одном из городских предприятий, признал свою вину и пояснил, что действовал по инструкции анонимного "работодателя", с которым познакомился в мессенджере. Выполняя функцию "курьера", он получил деньги от пожилой женщины и перевел их на указанный расчетный счет.
За перевод 350 тысяч рублей, полученных обманным путем у пенсионера, злоумышленнику выплатили 7 тысяч рублей, и он стал подозреваемым в преступлении, наказанием за которое может стать лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 80 тыс. тысяч рублей и с ограничением свободы на срок до полутора лет.
В ходе дальнейших оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений на территории Самары, Тольятти и Новокуйбышевска.
Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Расследование продолжается. По ходатайству органа следствия фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
