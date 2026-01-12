16+
Суды Происшествия

Экс-начальника отдела экологии из Самарской области отправили в колонию за взятку

САМАРА. 12 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Самарский областной суд рассмотрел жалобы на приговор экс-начальнику отдела экологии Красноармейского района Алексею Бочагову. Его обвиняли в получении взятки.

Согласно материалам суда, некоторые свидетели рассказали следующее. Бочагов трудился начальником отдела экологии и муниципального контроля, а также секретарем комиссии по рекультивации земель.

Он заявил представителю АО "Транснефть-Урал", что рекультивация земель, находящихся в рамках соглашения об установлении сервитута в пользовании АО "Транснефть-Урал", в полном объеме не произведена. За организацию подписания акта приема-передачи рекультивированных земель чиновник потребовал 150 тыс. рублей — из расчета 60 000 рублей за один гектар.

Последний, чтобы избежать негативных последствий, согласился. Акт был подписан. При этом представитель компании сообщил о неправильном расчете и поэтому сумму "благодарности" снизили до 130 тыс. рублей. Представитель компании сообщил о происходящем правоохранителям и поучаствовал в оперативном эксперименте. Так Бочагова задержали.

Напомним, суд первой инстанции приговорил теперь уже бывшего чиновника к семи годам и одному месяцу колонии строгого режима, а также назначил штраф 910 тыс. руб. в доход государства. Облсуд изучил материалы дела и решил переквалифицировать действия Бочагова со ст. 290 ч. 5 п. "б" УК РФ на ст. 290 ч. 2 УК РФ.

В итоге Бочагову назначили два года колонии общего режима со штрафом в размере 390 000 рублей, с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций, на срок 1 год. В отбытый срок наказания зачли время, проведенное под стражей и под запретом определенных действий.

Последние комментарии

Алексей Жирник 05 сентября 2025 07:32 Прокуратура добилась увольнения начальника РЭО ГАИ Самары по утрате доверия

За коррупцию в Самаре не сажаю. А если близкие родственники имели большие звёзды, то и с работы не увольняют. С одного сладкого места на другое. Яркий пример М А Лепский, за него и Хинштейн и Гальцова топили.

Анатолий Илларионов 05 сентября 2025 05:36 В Самарской области телефонного мошенника приговорили к условному сроку

Подумаешь, последнее у женщины отнял, ведь никого не убил же. Ему нужно было "выдать талоны на усиленное питание" вместо условного срока, человек-то хороший, но слабохарактерный. За хорошее поведение судимость снимут через год, а штраф в 100 тыс. сильно мотивирует вернуть деньги.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

