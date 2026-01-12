Экс-начальника отдела экологии из Самарской области отправили в колонию за взятку

Самарский областной суд рассмотрел жалобы на приговор экс-начальнику отдела экологии Красноармейского района Алексею Бочагову. Его обвиняли в получении взятки.

Согласно материалам суда, некоторые свидетели рассказали следующее. Бочагов трудился начальником отдела экологии и муниципального контроля, а также секретарем комиссии по рекультивации земель.

Он заявил представителю АО "Транснефть-Урал", что рекультивация земель, находящихся в рамках соглашения об установлении сервитута в пользовании АО "Транснефть-Урал", в полном объеме не произведена. За организацию подписания акта приема-передачи рекультивированных земель чиновник потребовал 150 тыс. рублей — из расчета 60 000 рублей за один гектар.

Последний, чтобы избежать негативных последствий, согласился. Акт был подписан. При этом представитель компании сообщил о неправильном расчете и поэтому сумму "благодарности" снизили до 130 тыс. рублей. Представитель компании сообщил о происходящем правоохранителям и поучаствовал в оперативном эксперименте. Так Бочагова задержали.

Напомним, суд первой инстанции приговорил теперь уже бывшего чиновника к семи годам и одному месяцу колонии строгого режима, а также назначил штраф 910 тыс. руб. в доход государства. Облсуд изучил материалы дела и решил переквалифицировать действия Бочагова со ст. 290 ч. 5 п. "б" УК РФ на ст. 290 ч. 2 УК РФ.

В итоге Бочагову назначили два года колонии общего режима со штрафом в размере 390 000 рублей, с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций, на срок 1 год. В отбытый срок наказания зачли время, проведенное под стражей и под запретом определенных действий.