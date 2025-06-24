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Суды Происшествия

В Самаре вынесли приговор экс-начальнику отдела экологии Красноармейского района

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Бывшему начальнику отдела экологии и муниципального контроля администрации Красноармейского района Алексею Бочагову вынесли приговор за получение взятки. Об этом сообщает СУ СКР по Самарской области.

Как пояснили в Следственном комитете, в 2024 г. мужчина получил от представителя коммерческой организации 130 тыс. руб. подписание акта приема-передачи рекультивированных земель. Суд признал экс-чиновника виновным и приговорил к семи годам и одному месяцу колонии строгого режима, а также назначил штраф 910 тыс. руб. в доход государства.

Ранее сообщалось, что под следствием находится начальник отдела экологии и муниципального контроля администрации Красноармейского района Алексей Бочагов. Судя по сайту райсуда, приговор ему вынесли 20 июня.

Бочагов ранее работал оперативником БЭП в Красноармейском РОВД, далее пришел на работу в КУМИ. Чиновник также получил диплом в рамках конкурса "ЭкоЛидер". По следам этого события МАУ "Знамя труда" напечатало статью под названием "Красноармейский район — экологически чистый район". 

Гид потребителя

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