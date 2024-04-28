В "Экспо-Волга" состоялась творческая встреча с народной артисткой России Еленой Цыплаковой

В субботу, 27 апреля, в ВК "Экспо-Волга" в рамках православной выставки "Благословенная Самара" прошла творческая встреча с народной артисткой России Еленой Цыплаковой. В ходе часовой беседы с жителями города Елена Октябревна рассказала о своём творческом пути, ролях в кино, режиссерском опыте и семейных ценностях.

В этом году народная артистка России и режиссер отмечает сразу двойной юбилей: 65 лет жизни и 50 лет работы в кино. Как рассказала Елена Октябревна, в Самаре уже не первый раз, и с удовольствием приняла приглашение посетить православную выставку и заодно увидеться и пообщаться с друзьями и коллегами.

"Выставка — это собрание талантов. А еще это уникальная возможность поддержать друг друга и психологически, и творчески. Особенно приятно делиться положительными эмоциями в преддверии большого праздника. Есть замечательная фраза в Евангелии: "Совершенны те, у кого чувства навыком приучены к различению добра и зла". Я считаю, что именно такие встречи помогают людям разобраться в себе, окружающих и стать более совершенными. Я очень люблю разговаривать с залом, ведь именно там ты находишь живой и искренний отклик людей на то, что ты делаешь", — рассказала Елена Цыплакова.

После творческой встречи народная артистка пообщалась с педагогами и учениками воскресных школ и детских епархиальных центров Самары. Православная выставка "Благословенная Самара" проводится по благословению Самарской епархии и Высокопреосвященнейшего Сергия, Митрополита Самарского и Новокуйбышевского. Учитывая, что 2024 год объявлен Годом семьи, мероприятия деловой программы выставки посвящены вопросам укрепления семейных и духовных ценностей.

"В преддверии Светлого праздника Пасхи я приглашаю всех в наши гостеприимные стены, чтобы прикоснуться к святым мощам, подобрать подарки для себя и близких к празднику, а самое главное — наполниться светом, теплом и благостью", — сообщил Генеральный директор ВК "Экспо-Волга" Андрей Левитан.

В этом году выставка собрала 130 участников со всей России, а также из Грузии и Сербии. Ежедневно в ВК "Экспо-Волга" помимо творческих встреч, ежедневных бесед со священниками проводятся и познавательные лекции, развивающие мастер-классы для детей и взрослых.

Выставка продлится до 29 апреля включительно.