Под Самарой горел лес на площади 50 га

В воскресенье, 17 августа, лесники ликвидировали пожар под Самарой. Об этом сообщает пресс-служба регионального минприроды.

Как уточнили в ведомстве, возгорание произошло на сопредельной к лесу территории в районе Чапаевского участкового лесничества. Было задействовано 13 человек и 6 единиц техники, а также добровольная пожарная команда. Огонь ликвидирован на площади 50 гектаров.

"Пожар обнаружил лесничий во время патрулирования территории. Причина возгорания — неосторожное обращение с огнем, - рассказали в минприроды. - Напоминаем, что пожар может возникнуть даже от бездумно брошенного окурка. Соблюдайте правила пожарной безопасности на природе!".

Всего с начала сезона самарские лесники выезжали 37 раз на тушение сопредельных территорий, а также ликвидировали 18 лесных пожаров. Во всех случаях причиной возгорания стал человек.