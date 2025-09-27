В Самаре 34 пожарных тушили пожар в частном доме

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В субботу, 27 сентября, в Самаре в 16:56 поступило сообщение о пожаре на ул. Морфлотской. На месте вызова горел частный дом на площади 50 кв. метров.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области