В Самаре 34 пожарных тушили пожар в частном доме

В субботу, 27 сентября, в Самаре в 16:56 поступило сообщение о пожаре на ул. Морфлотской. На месте вызова горел частный дом на площади 50 кв. метров.
Пожар ликвидирован в 17:36. Для тушения пожара были задействованы 34 специалиста и семь единиц техники.
Погибших и пострадавших нет.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !