В Красноглинском районе горела "Газель"

В понедельник, 1 декабря, в 10:22 в МЧС поступило сообщение о пожаре ул. Баженова, 10. На месте вызова горел автомобиль "Газель".

В 10:38 пожар был полностью ликвидирован силами семи спасателей и двух спецмашин.

Причина пожара устанавливается, сообщает пресс-служба МЧС России по Самарской области.