Мужчина спасен на пожаре в Сызрани

В четверг, 13 ноября, в Сызрани вспыхнул пожар в многоэтажном доме на ул. Маршала Жукова. В 16:04 загорелись вещи в квартире.
Прибывшие на место вызова огнеборцы оперативно приступили к тушению огня. С помощью автолестницы они спасли хозяина квартиры, который оказался в опасности. Еще три жильца были эвакуированы из дома в целях безопасности.
К 16:30 пожар на площади 18 кв. м был полностью ликвидирован. Никто не пострадал.
Предварительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !