Мужчина спасен на пожаре в Сызрани

В четверг, 13 ноября, в Сызрани вспыхнул пожар в многоэтажном доме на ул. Маршала Жукова. В 16:04 загорелись вещи в квартире.

Прибывшие на место вызова огнеборцы оперативно приступили к тушению огня. С помощью автолестницы они спасли хозяина квартиры, который оказался в опасности. Еще три жильца были эвакуированы из дома в целях безопасности.

К 16:30 пожар на площади 18 кв. м был полностью ликвидирован. Никто не пострадал.

Предварительно, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.