В тольяттинском колледже эвакуировали 503 человека из-за замкнувшего светильника

Во вторник, 21 октября, в Тольятти эвакуировали людей из колледжа сервисных технологий и предпринимательства. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.
ЧП произошло на ул. Ленина, 37. В 12:45 в кабинете на четвертом этаже произошло короткое замыкание светильника. Горения не последовало, но место происшествия выехали пожарные.
Пострадавших нет. Из здания эвакуировали 503 человека.
Последние комментарии
