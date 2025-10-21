В тольяттинском колледже эвакуировали 503 человека из-за замкнувшего светильника

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 21 октября, в Тольятти эвакуировали людей из колледжа сервисных технологий и предпринимательства. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.