Из детского сада в Тольятти эвакуировались 155 человек

Во вторник утром, 30 сентября, в 7:57 в тольяттинском детском саду на ул. Дзержинского, 11а в Автозаводском районе вспыхнул пожар, передает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

Спасатели прибыли на место вызова за 5 минут. Оказалось, что на первом этаже произошло короткое замыкание электросветильника с последующим горением.

В 08:14 пожар был ликвидирован на площади 0,5 квадрата.

Погибших и пострадавших нет, самостоятельно эвакуировались 155 человек, из них 140 детей.