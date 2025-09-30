Из детского сада в Тольятти эвакуировались 155 человек

Во вторник утром, 30 сентября, в 7:57 в тольяттинском детском саду на ул. Дзержинского, 11а в Автозаводском районе вспыхнул пожар, передает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
Спасатели прибыли на место вызова за 5 минут. Оказалось, что на первом этаже произошло короткое замыкание электросветильника с последующим горением.
В 08:14 пожар был ликвидирован на площади 0,5 квадрата.
Погибших и пострадавших нет, самостоятельно эвакуировались 155 человек, из них 140 детей.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !