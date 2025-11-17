В Ставропольском районе при пожаре погиб человек

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В ночь на понедельник, 17 ноября, в одном из частных домов по ул. Фрунзе в селе Севрюкаево Ставропольского района произошел пожар, передает Центр по делам ГО, ПБ и ЧС.

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС