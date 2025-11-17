В Ставропольском районе при пожаре погиб человек

В ночь на понедельник, 17 ноября, в одном из частных домов по ул. Фрунзе в селе Севрюкаево Ставропольского района произошел пожар, передает Центр по делам ГО, ПБ и ЧС.
По прибытии было установлено, что горят надворные постройки и дом на площади 72 кв метра. Сообщается, что в 01:45 пожар, которому присвоили ранг 1-БИС, был локализован, в 03:33 объявили ликвидацию открытого горения.
На пожаре погиб человек. Причина возгорания устанавливается.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !