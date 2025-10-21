300 человек эвакуировали из самарского ТЦ из-за ЧП в кафе

Во вторник, 21 октября, пожарным поступило сообщение о возможном возгорании в ТЦ на Московское шоссе 18 км, 23.

В 11:34 там произошло короткое замыкание кабеля мангала в кафе "Патари". Однако после этого ничего не загорелось.

Пострадавших нет. До прибытия пожарных из здания эвакуировали 300 человек.