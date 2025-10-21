В Самарском областном наркодиспансере пациент поджег палату

В здании Самарского областного наркодиспансера на Южном шоссе около 23:00 сработала пожарная сигнализация, сообщает Telegram-канал SHOT.
В результате очаг возгорания по сильному задымлению обнаружили в палате № 6 на первом этаже. Предварительно, лежащий там пациент умышленно поджег матрас кровати.
Небольшой пожар медикам удалось ликвидировать до приезда пожарных. Сейчас на месте все службы, полиция проводит проверку по факту инцидента.
