В Самарском областном наркодиспансере пациент поджег палату

В здании Самарского областного наркодиспансера на Южном шоссе около 23:00 сработала пожарная сигнализация, сообщает Telegram-канал SHOT.

В результате очаг возгорания по сильному задымлению обнаружили в палате № 6 на первом этаже. Предварительно, лежащий там пациент умышленно поджег матрас кровати.

Небольшой пожар медикам удалось ликвидировать до приезда пожарных. Сейчас на месте все службы, полиция проводит проверку по факту инцидента.