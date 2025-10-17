Прокуратура назвала причину крупного пожара в селе Кинель-Черкассы

В Приволжской транспортной прокуратуре назвали причины возгорания на станции Толкай в Кинель-Черкассах. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Накануне вечером, 16 октября, в соцсетях появилось видео крупного пожара на объекте жд-инфраструктуры. Чуть позже администрация Кинель-Черкасского района опубликовала сообщение о ЧС на тяговой подстанции железной дороги, из-за которой была остановлена подача электроэнергии потребителям в микрорайоне Полк.
"По предварительным данным, произошло возгорание силового оборудования на территории тяговой подстанции. Пострадавших нет. Для ликвидации возгорания направлен пожарный поезд со станции Кинель. Вероятной причиной стало короткое замыкание трансформатора", — рассказали в прокуратуре.
В настоящее время возгорание ликвидировано. Подано резервное питание потребителям электроэнергии села Кинель-Черкассы.
Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о противопожарной безопасности, установит все обстоятельства и при наличии оснований примет меры реагирования.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !