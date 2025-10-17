Прокуратура назвала причину крупного пожара в селе Кинель-Черкассы

В Приволжской транспортной прокуратуре назвали причины возгорания на станции Толкай в Кинель-Черкассах. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Накануне вечером, 16 октября, в соцсетях появилось видео крупного пожара на объекте жд-инфраструктуры. Чуть позже администрация Кинель-Черкасского района опубликовала сообщение о ЧС на тяговой подстанции железной дороги, из-за которой была остановлена подача электроэнергии потребителям в микрорайоне Полк.

"По предварительным данным, произошло возгорание силового оборудования на территории тяговой подстанции. Пострадавших нет. Для ликвидации возгорания направлен пожарный поезд со станции Кинель. Вероятной причиной стало короткое замыкание трансформатора", — рассказали в прокуратуре.

В настоящее время возгорание ликвидировано. Подано резервное питание потребителям электроэнергии села Кинель-Черкассы.

Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о противопожарной безопасности, установит все обстоятельства и при наличии оснований примет меры реагирования.