Пожары Происшествия

В Самарской области произошел пожар в колонии строгого режима

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В четверг, 2 октября, в Самарской области произошел пожар в исправительной колонии. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

В ИК-6 загорелось неэксплуатируемое помещение цеха № 3. Пострадавших нет. На данный момент возгорание ликвидировано.

Работа учреждения продолжается в штатном режиме. По факту пожара проводится служебная проверка.

