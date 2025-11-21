Из-за возгорания мусора в Самаре эвакуировано 33 человека и один спасен

За прошедшие сутки на территории Самарской области ликвидированы восемь пожаров, в том числе возгорание мусора в Кировском районе.

В подвале горел мусор на площади 10 кв.м. Спасателями эвакуированы 33 человека и один человек спасен, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.