Прокуратура начала проверку из-за пожара на ул. Гагарина в Самаре

В пятницу, 31 октября, на ул. Гагарина в Самаре произошел пожар. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Примерно в 10:05 загорелась квартира на третьем этаже одной из пятиэтажек. Пожар ликвидировали, причину устанавливают. В результате пострадал мужчина, его госпитализировали.
В связи с происшествием прокуратура начала проверку. Надзорное ведомство проверит соблюдение обслуживающей организацией законодательства о пожарной безопасности.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !