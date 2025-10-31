Прокуратура начала проверку из-за пожара на ул. Гагарина в Самаре

В пятницу, 31 октября, на ул. Гагарина в Самаре произошел пожар. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Примерно в 10:05 загорелась квартира на третьем этаже одной из пятиэтажек. Пожар ликвидировали, причину устанавливают. В результате пострадал мужчина, его госпитализировали.

В связи с происшествием прокуратура начала проверку. Надзорное ведомство проверит соблюдение обслуживающей организацией законодательства о пожарной безопасности.