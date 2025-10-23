В Чапаевске грузовик сбил молодую женщину

В среду, 22 октября, в 16:20 в Чапаевске 55-летний водитель грузовика в составе полуприцепа сбил пешехода, передает ГУ МВД по Самарской области.
Как уточнили в Госавтоинспекции, водитель двигался по ул. Железнодорожная со стороны ул. Рабочей в направлении ул. К.Маркса. В пути следования возле дома № 5 он наехал на 26-летнюю женщину.
С места ДТП пешеход госпитализирован.
