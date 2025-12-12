На пожаре в Елховском районе погибли животные

В пятницу, 12 декабря, в Елховском районе Самарской области произошел пожар в с. Сухие Аврали. Об этом сообщает ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

Фото: ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС"

В 2:29 на ул. Советской загорелись постройки во дворе. Площадь пожара составила 200 кв. м, огонь грозил перекинуться на жилой дом и стог сена.

Сотрудники ПСЧ № 137 отряда № 49 Противопожарной службы Самарской области не допустили распространения огня и ликвидировали открытое горение в 3:28. К сожалению, до прибытия пожарных погибли домашние животные.