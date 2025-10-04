В Клявлинском районе при пожаре погиб пожилой мужчина

В субботу, 4 октября, в 1:22 на ул. Центральной в селе Черный Ключ Клявлинского района загорелся частный дом, передает ГУ МЧС по Самарской области.
Пожар охватил 80 кв. метров. В тушении пожара участвовали 3 единицы техники и 10 человек личного состава. Локализовать его удалось в 1:33, а ликвидировать открытое горение - в 1:46. Работы были завершены в 5:27.
Трагедия унесла жизнь 71-летнего хозяина дома.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !