В Клявлинском районе при пожаре погиб пожилой мужчина

В субботу, 4 октября, в 1:22 на ул. Центральной в селе Черный Ключ Клявлинского района загорелся частный дом, передает ГУ МЧС по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области