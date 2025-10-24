Тольяттинская пенсионерка спалила квартиру, пытаясь зажечь лампаду

В пятницу, 24 октября, в Тольятти пожилая женщина устроила пожар в квартире. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.
В 11:49 в доме на Цветном бульваре 73-летняя женщина уронила зажженную лампаду на промасленную салфетку. Начался пожар, огонь распространился на 8 кв. м.
В 12:06 прибывшие сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.
Последние комментарии
