Тольяттинская пенсионерка спалила квартиру, пытаясь зажечь лампаду

В пятницу, 24 октября, в Тольятти пожилая женщина устроила пожар в квартире. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области