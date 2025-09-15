В Сокских штольнях вновь произошел пожар

В понедельник, 15 сентября, в 17:41 дежурному регионального МЧС поступило сообщение о пожаре в Сокских штольнях, сообщает пресс-служба ведомства.

По прибытию установлено, что происходит задымление в штольнях, производится разведка. На месте работают 11 спасателей и три спецмашины.

Предварительно погибших и пострадавших нет.

Напомним, в выходные спасатели уже выезжали на ликвидацию пожара в штольни в Сокольих горах.





