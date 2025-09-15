16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Видимость не более 30 см: спасатели рассказали, как тушили пожар в Сокских штольнях В Тольятти из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек В Самаре произошел пожар в Сокских штольнях На полигоне "Преображенка" ликвидировали очаги задымления На полигоне "Преображенка" произошло возгорание

Пожары Происшествия

Видимость не более 30 см: спасатели рассказали, как тушили пожар в Сокских штольнях

САМАРА. 15 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 82
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сотрудники ПСС Самарской области рассказали, как проходила ликвидация пожара, произошедшего в Сокских штольнях.

Фото: Фото предоставлено ПСС Самарской области

Напомним, о задымлении сообщили 14 сентября, в 12:15. На место происшествия отправили поисково-спасательный отряд. Из-за густого дыма видимость в галереях составляла не более 30 см, а концентрация угарных газов была выше нормы в 250 раз. При этом в журнале, где отмечаются посетители штолен, значилось, что из системы не вышли два человека.

Спасатели обследовали все подземные "лагеря" и места частого пребывания туристов, но никого не нашли. Позже выяснилось, что посетители штолен уже дома и просто забыли поставить отметки о выходе.

В 400 м от входа обнаружили пять очагов горения пропитанных креозотом крепи сводов галерей общей площадью 150-180 кв. м. Для тушения спасатели вместе с сотрудниками ПСЧ № 8 прокладывали пожарные рукава. Это был самый тяжелый этап работ, так как запаса воздуха в баллонах хватало на 40-50 минут, а дорога к месту возгорания и обратно занимала 30 минут. На борьбу с огнем оставалось 10-15 минут. К месту пожара пять раз подвозили по 18 заправленных сжатым воздухом баллонов. Только через 12 часов работы по ликвидации очагов возгорания завершились. 

Гид потребителя

Последние комментарии

alexandr radaev 22 августа 2024 12:19 На площадке известного долгостроя Самары горел башенный кран

На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?

Олег Марфин 22 августа 2024 09:19 На площадке известного долгостроя Самары горел башенный кран

Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.

Юрий Трифоненков 21 августа 2024 09:48 В Тольятти из горящего дома эвакуировали человека

Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.

Ксюшка Продан 13 апреля 2024 05:48 В Самаре сгорела подстанция на Мехзаводе

Я видела это был не пожар, а взрыв

Давид Давидов 17 января 2024 14:06 В Самаре 18-летний парень пострадал при пожаре в пос. Зубчаниновка

Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !

Фото на сайте

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5