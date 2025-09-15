Видимость не более 30 см: спасатели рассказали, как тушили пожар в Сокских штольнях

Сотрудники ПСС Самарской области рассказали, как проходила ликвидация пожара, произошедшего в Сокских штольнях.

Напомним, о задымлении сообщили 14 сентября, в 12:15. На место происшествия отправили поисково-спасательный отряд. Из-за густого дыма видимость в галереях составляла не более 30 см, а концентрация угарных газов была выше нормы в 250 раз. При этом в журнале, где отмечаются посетители штолен, значилось, что из системы не вышли два человека.

Спасатели обследовали все подземные "лагеря" и места частого пребывания туристов, но никого не нашли. Позже выяснилось, что посетители штолен уже дома и просто забыли поставить отметки о выходе.

В 400 м от входа обнаружили пять очагов горения пропитанных креозотом крепи сводов галерей общей площадью 150-180 кв. м. Для тушения спасатели вместе с сотрудниками ПСЧ № 8 прокладывали пожарные рукава. Это был самый тяжелый этап работ, так как запаса воздуха в баллонах хватало на 40-50 минут, а дорога к месту возгорания и обратно занимала 30 минут. На борьбу с огнем оставалось 10-15 минут. К месту пожара пять раз подвозили по 18 заправленных сжатым воздухом баллонов. Только через 12 часов работы по ликвидации очагов возгорания завершились.