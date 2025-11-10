Очередная заброшка загорелась на ул. Нагорной в Самаре

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 10 ноября, в Самаре произошел пожар на ул. Нагорной. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области