Ночью в Отрадном произошел крупный пожар в автосервисе

В четверг, 20 ноября, в 2:11 в МЧС поступило сообщение о пожаре в автосервисе на ул. Железнодорожной в Отрадном.
В 7:21 пожар ликвидирован на площади 400 кв. м силами 42 спасателей и 14 единиц техники.
Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !