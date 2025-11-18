Из-за пожара в ТЦ Letout эвакуировали 200 человек

В понедельник, 17 ноября, в 20:37 в ТЦ Letout на Московском шоссе в Кировском районе Самары вспыхнул пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

В МЧС сообщили, что на третье этаже в помещении магазина происходило открытое горение кондиционера под навесным потолком.

В 21:24 пожар удалось ликвидировать на площади 1 кв. м.

Погибших и пострадавших нет, в целях безопасности до прибытия пожарно-спасательных подразделений было эвакуировано 200 человек, из них 60 детей.

Для тушения пожара привлекался 21 человек, 6 единиц техники, в том числе от МЧС России 19 человек, 5 единиц техники.