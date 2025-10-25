В Самаре произошел крупный пожар в "заброшке"

В субботу, 25 октября, в 6:43 спасателям поступило сообщение о пожаре на ул. Самарской д. 269 в Самаре.
Горело заброшенное здание. Площадь пожара составила 120 кв. м. Возгорание было ликвидировано к 7:54 силами 34 спасателей и 12 спецмашин.
"Погибших и пострадавших нет. Причина пожара уточняется", — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !