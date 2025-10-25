В Самаре произошел крупный пожар в "заброшке"

В субботу, 25 октября, в 6:43 спасателям поступило сообщение о пожаре на ул. Самарской д. 269 в Самаре.

Горело заброшенное здание. Площадь пожара составила 120 кв. м. Возгорание было ликвидировано к 7:54 силами 34 спасателей и 12 спецмашин.

"Погибших и пострадавших нет. Причина пожара уточняется", — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.