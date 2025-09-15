В Тольятти из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек

В воскресенье, 15 сентября, в 20:45 в ГУ МЧС по Самарской области поступило сообщение о пожаре на ул. Советская, 89 в Тольятти. Об этом сообщает пресс-служба управления.
Предварительной причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки. Огонь охватил коридор квартиры на шестом этаже в многоэтажке.
На место оперативно прибыли пожарные. Возгорание на 15 квадратах потушили 26 специалистов и 8 единиц техники. Никто не пострадал. Пламя удалось ликвидировать в 22:23.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !