В Тольятти из горящей многоэтажки эвакуировали 35 человек

В воскресенье, 15 сентября, в 20:45 в ГУ МЧС по Самарской области поступило сообщение о пожаре на ул. Советская, 89 в Тольятти. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области