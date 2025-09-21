Полицейские задержали подозреваемого в поджоге дома в Сызрани, где погибли два человека

Сотрудниками следственного отдела по городу Сызрань СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п.п "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом), сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, 20 сентября примерно в 16 часов между компанией из пяти молодых людей, распивавших спиртные напитки в одном из жилых домов по ул. Темирязева, и ранее знакомым им местным жителем, возник конфликт на почве личных неприязненных отношений последнего к одной из присутствующих женщин.
Подозреваемый, разбив окно кирпичом для привлечения внимания, проник в дом через дверь и начал избивать присутствующих, после чего поджог жилище. В результате пожара погибли 36-летняя женщина и 47-летний мужчина, остальным удалось покинуть место происшествия.
В настоящее время подозреваемый допрашивается следователями, в ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.
