Полицейские задержали подозреваемого в поджоге дома в Сызрани, где погибли два человека

Сотрудниками следственного отдела по городу Сызрань СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п.п "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 20 сентября примерно в 16 часов между компанией из пяти молодых людей, распивавших спиртные напитки в одном из жилых домов по ул. Темирязева, и ранее знакомым им местным жителем, возник конфликт на почве личных неприязненных отношений последнего к одной из присутствующих женщин.

Подозреваемый, разбив окно кирпичом для привлечения внимания, проник в дом через дверь и начал избивать присутствующих, после чего поджог жилище. В результате пожара погибли 36-летняя женщина и 47-летний мужчина, остальным удалось покинуть место происшествия.

В настоящее время подозреваемый допрашивается следователями, в ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.