В субботу, 20 сентября, в Сызрани на пожаре погибли два человека, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
Информация о пожаре в частном доме №24 по ул. Тимирязева поступила дежурному в 16:05.
На месте происшествия были обнаружены погибшие 47-летний мужчина и 36-летняя женщина.
В 17:57 пожар был ликвидирован на площади 60 кв. м силами 32 человек и 8 единиц техники.
Причина пожара устанавливается.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !