В субботу, 20 сентября, в Сызрани на пожаре погибли два человека, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Информация о пожаре в частном доме №24 по ул. Тимирязева поступила дежурному в 16:05.

На месте происшествия были обнаружены погибшие 47-летний мужчина и 36-летняя женщина.

В 17:57 пожар был ликвидирован на площади 60 кв. м силами 32 человек и 8 единиц техники.

Причина пожара устанавливается.