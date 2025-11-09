Под Самарой попал в ДТП автобус с 13 пассажирами

В воскресенье, 9 ноября, в Волжском районе Самарской области произошло ДТП с автобусом. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 15:10 на 6 км дороги Николаевка — Черновский — Белозерки водитель Volkswagen выехал на встречную полосу и столкнулся с "Газелью", в которой было 13 пассажиров. От удара автобус съехал с дороги и опрокинулся.

В результате одного пассажира госпитализировали с травмами.

Движение частично перекрыто, полицейские выясняют все обстоятельства ДТП.