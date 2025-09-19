16+
Пожары Происшествия

В Самарской области больше шести часов тушили лесной пожар

САМАРА. 19 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В четверг, 18 сентября, в Самарской области произошел лесной пожар. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

В 14:29 произошло возгорание в 78 квартале Задельненского лесничества рядом с пос. Винтай. Низовой лесной пожар на площади 1,6 гектара удалось ликвидировать в 20:50. В тушении участвовали 23 человека и восемь единиц техники.

МЧС напоминает, что в регионе сохраняется сухая солнечная погода и чрезвычайная пожарная опасность лесов (5 класс).

Также до 15 октября в Самарской области действует особый противопожарный режим. В это время нельзя:

— разводить костры в лесах;

— оставлять на солнечных полянах бутылки, осколки стекла и другой мусор;

— сжигать мусор на дачных участках;

— бросать горящие спички и окурки вблизи лесных насаждений.

