В Самаре сгорел склад фармацевтического предприятия

Во вторник вечером, 7 октября, в 21:42 на фармацевтическом производственном предприятии (ул. Ново-Садовая, 108, корп. 81) в Октябрьском районе Самары вспыхнул пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.