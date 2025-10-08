В Самаре сгорел склад фармацевтического предприятия

Во вторник вечером, 7 октября, в 21:42 на фармацевтическом производственном предприятии (ул. Ново-Садовая, 108, корп. 81) в Октябрьском районе Самары вспыхнул пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.
Спасатели установили, что горят медикаменты в складском помещении.
В 22:15 пламя было локализовано на площади 70 кв. м.
Погибших и пострадавших нет, до прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 25 человек.
Для тушения пожара привлекались 38 человек и 11 ед. техники.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !