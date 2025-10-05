В Кинеле спасатели тушили крупный пожар

В воскресенье, 5 октября, в 17:47 на ул. Партизанской в Кинеле произошел пожар - загорелись бани и надворные постройки. Об этом сообщили в Центре по делам ГО, ПБ и ЧС.
Площадь горения составила 200 кв метров. Локализацию объявили в 18:31, а ликвидировать открытое горние удалось в 18:37.
Отмечается, что обошлось без пострадавших.
В тушении пожара участвовали 4 единицы техники и 15 человек личного состава.
