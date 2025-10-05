В Кинеле спасатели тушили крупный пожар

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 5 октября, в 17:47 на ул. Партизанской в Кинеле произошел пожар - загорелись бани и надворные постройки. Об этом сообщили в Центре по делам ГО, ПБ и ЧС.

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС