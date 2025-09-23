Два человека погибли на пожаре в Сызрани

Во вторник, 23 сентября, в Сызрани произошел пожар, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.
В 14:14 загорелась квартира на ул. Новостроящейся, 12. Прибывшие пожарные обнаружили на четвертом этаже дела двух погибших мужчин. Еще один человек пострадал. Кроме того, огнеборцы спасли с пятого этажа горящего здания 15 человек, в том числе ребенка.
Пожар ликвидировали в 16:38 на площади 60 кв. м, причину возгорания устанавливают.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !