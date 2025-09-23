Два человека погибли на пожаре в Сызрани

Во вторник, 23 сентября, в Сызрани произошел пожар, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

В 14:14 загорелась квартира на ул. Новостроящейся, 12. Прибывшие пожарные обнаружили на четвертом этаже дела двух погибших мужчин. Еще один человек пострадал. Кроме того, огнеборцы спасли с пятого этажа горящего здания 15 человек, в том числе ребенка.

Пожар ликвидировали в 16:38 на площади 60 кв. м, причину возгорания устанавливают.