В Самаре во время пожара в квартире погиб 73-летний мужчина, еще двое пострадали

В среду,24 сентября, в 4:40 на ул. Липяговской,3 в Куйбышевском районе Самары вспыхнул пожар в одной из квартир пятиэтажки, передает ГУ МЧС по Самарской области.
На месте вызова горела квартира на третьем этаже и балкон на четвертом этаже пятиэтажного дома.
В 06:01 подразделениями МЧС России пожар был ликвидирован на площади 40 кв. м.
В результате пожара погиб 73-летний мужчина, еще 2 мужчин пострадали.
В целях безопасности были эвакуированы 20 человек.
Для ликвидации пожара привлекались 80 специалистов и 30 единиц техники.
Причина пожара устанавливается.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !