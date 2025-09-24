В Самаре во время пожара в квартире погиб 73-летний мужчина, еще двое пострадали

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду,24 сентября, в 4:40 на ул. Липяговской,3 в Куйбышевском районе Самары вспыхнул пожар в одной из квартир пятиэтажки, передает ГУ МЧС по Самарской области.