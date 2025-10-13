16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
За три дня в Самарской области произошло семь лесных пожаров В Самаре сгорел пассажирский автобус В Самаре сгорел склад фармацевтического предприятия В Самаре сгорел автобус на Московском шоссе В Кинеле спасатели тушили крупный пожар

Пожары Происшествия

За три дня в Самарской области произошло семь лесных пожаров

САМАРА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 11
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В течение трех дней, с 10 по 12 октября, в Самарской области произошло семь лесных пожаров. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области

Возгорания зафиксировали на территории Похвистневского, Нефтегорского, Ставропольского, Клявлинского и Волжского лесничеств. Три пожара пришлось на территорию Волжского лесничества. Там 11 октября ликвидировали пожар в Красноармейском участковом лесничестве, а 12 октября тушили два лесных пожара на разных участках Дубово-Уметского участкового лесничества.

"Причина возгораний — неосторожное обращение с огнем. Сильный ветер и опавшая листва — факторы, способствующие его быстрому распространению. Лично выезжал на тушение лесного пожара в Дубово-Умётском участковом лесничестве возле села Просвет. Здесь было привлечено 50 человек и 5 единиц техники, в том числе лесопожарные силы нашего подведомственного учреждения "Самаралес", "Самарских лесничеств". Пожар был локализован и ликвидирован в течение суток. Сработали слаженно, помогла и хорошая техническая оснащенность наших лесопожарных служб", — прокомментировал врио замминистра, руководитель департамента лесного хозяйства минприроды региона Павел Мельников.

Всего с начала пожароопасного сезона ликвидировано 35 пожаров на землях лесного фонда губернии общей площадью 53 гектара. Также самарские лесники 54 раза выезжали на тушение сопредельных к лесничествам территорий общей площадью более 700 гектаров. Все возгорания произошли по вине человека.

В Самарской области расположено 17 лесопожарных станций, оснащенных более чем 200 единицами техники (автоцистерны, тракторы, тягачи) и тысячей единиц оборудования, включая беспилотные летательные аппараты, пожарные ранцы, радиостанции, шанцевый инструмент. Ежедневно для охраны лесов осуществляется патрулирование по более чем 600 маршрутам. В круглосуточном режиме работает региональная диспетчерская служба минприроды, которая ведет мониторинг с помощью 55 камер видеонаблюдения с круговым обзором.

"Время оперативность тушения составляет 100%, во многом благодаря своевременному обнаружению, локализации и ликвидации лесных пожаров", — добавил Мельников.

До 15 октября в регионе действует особый противопожарный режим, в условиях которого на территории лесов запрещено разводить костры, бросать горящие спички, окурки, выполнять работы с открытым огнем, а также засорять лес мусором и прочими отходами.

Гид потребителя

Последние комментарии

alexandr radaev 22 августа 2024 12:19 На площадке известного долгостроя Самары горел башенный кран

На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?

Олег Марфин 22 августа 2024 09:19 На площадке известного долгостроя Самары горел башенный кран

Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.

Юрий Трифоненков 21 августа 2024 09:48 В Тольятти из горящего дома эвакуировали человека

Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.

Ксюшка Продан 13 апреля 2024 05:48 В Самаре сгорела подстанция на Мехзаводе

Я видела это был не пожар, а взрыв

Давид Давидов 17 января 2024 14:06 В Самаре 18-летний парень пострадал при пожаре в пос. Зубчаниновка

Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !

Фото на сайте

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2