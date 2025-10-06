В Самаре сгорел автобус на Московском шоссе

В понедельник, 6 октября, в Самаре сгорел автобус. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

ЧП произошло утром на Московском шоссе, в районе пересечения с пр. Кирова. В автобусе, который следовал на маршрут, находились только водитель и кондуктор, они успели эвакуироваться.