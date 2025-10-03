В центре Самары загорелись два расселенных дома

В пятницу, 3 октября, ну ул. Садовой в Самаре загорелись два расселенных дома, сообщает региональное управление МЧС.
Сообщение о пожаре в домах №№ 102 и 104 по ул. Садовой, а также надворных постройках, поступило в 15:53. Огонь охватил площадь в 500 кв. метров.
Для тушения пожара привлечены 82 человека, 21 единица техники.
Обошлось без погибших и пострадавших.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !