Пожары Происшествия

В Ставропольском районе пожар унес жизни двух человек

ПОДСТЕПКИ. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Во вторник, 30 сентября, в 4:19 произошел пожар в одной из квартир жилого дома в Лазурном переулке, 11 н.п. Подстепки Ставропольского района. Об этом сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

На месте пожара были обнаружены погибшие 42-летний мужчина и 63-летняя женщина.

Спасатели ликвидировали огонь в 05:08 на площади 30 квадратов. В тушении участвовали 19 человек и 6 единиц техники.

В целях безопасности из многоквартирного дома эвакуировали 8 человек, двух человек удалось спасти. Причина пожара устанавливается.

