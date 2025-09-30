В Ставропольском районе пожар унес жизни двух человек

Во вторник, 30 сентября, в 4:19 произошел пожар в одной из квартир жилого дома в Лазурном переулке, 11 н.п. Подстепки Ставропольского района. Об этом сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
На месте пожара были обнаружены погибшие 42-летний мужчина и 63-летняя женщина.
Спасатели ликвидировали огонь в 05:08 на площади 30 квадратов. В тушении участвовали 19 человек и 6 единиц техники.
В целях безопасности из многоквартирного дома эвакуировали 8 человек, двух человек удалось спасти. Причина пожара устанавливается.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !