В Ставропольском районе пожар унес жизни двух человек

Во вторник, 30 сентября, в 4:19 произошел пожар в одной из квартир жилого дома в Лазурном переулке, 11 н.п. Подстепки Ставропольского района. Об этом сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области