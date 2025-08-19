В Челно-Вершинах на ферме горели тюки с сеном

В понедельник, 18 августа, в 18:33 на ферме, расположенной в селе Челно-Вершины по ул. Промышленной загорелись тюки с сеном. Об этом сообщает пресс-служба Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.
Спасатели определили, что на площади 45 кв. метров горит сено в тюках общей массой 600 тонн.
В тушении пожара участвовали 7 единиц техники и 35 человек личного состава. Локализацию объявили в 19:16.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !