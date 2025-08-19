В Челно-Вершинах на ферме горели тюки с сеном

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 18 августа, в 18:33 на ферме, расположенной в селе Челно-Вершины по ул. Промышленной загорелись тюки с сеном. Об этом сообщает пресс-служба Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС