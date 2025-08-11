В Кинельском районе на пожаре погиб пожилой мужчина

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 11 августа, в 2:12 ночи в поселке Студенцы Кинельского района на ул. Набережной загорелся частный дом. Об этом сообщили в пресс-службе Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.

Фото: Центр по делам ГО, ПБ и ЧС