В Кинельском районе на пожаре погиб пожилой мужчина

В понедельник, 11 августа, в 2:12 ночи в поселке Студенцы Кинельского района на ул. Набережной загорелся частный дом. Об этом сообщили в пресс-службе Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.
Пожар охватил территорию в 200 кв. метров. В 2:41 пламя удалось локализовать, в 2:53 — ликвидировать. В его тушении участвовали 3 единицы техники и 13 человек личного состава.
Сообщается, что на пожаре погиб 79-летний мужчина.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !