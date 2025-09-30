Ольга Очеретина о кризисе коммуникаций и вирусном контенте

Ольга Очеретина, директор по коммуникациям ОТП Банка, стала модератором двух сессий на юбилейном ХХV Международном форуме по коммуникациям Baltic Weekend 25 и 26 сентября 2025 года.

На круглом столе "Верхи не могут, низы не хотят, или ремесленники против стратегов. Кризис компетенций в отрасли: вырастет ли в стране новое поколение успешных коммуникаторов?" Ольга вместе с коллегами из НИУ ВШЭ, ГК "А101", студентами из ВШЭ, компании Ozon и РУСАЛ, Агентством VINCI Agency, Фондом НТИ и журналом "СНОБ" обсудили кризис компетенций и нашли пути решения системного конфликта между поколениями коммуникаторов. В диалоге сошлись два лагеря: академическое сообщество, студенты и представители реального сектора, корпораций и медиа.

Диалог выявил ключевое противоречие: академическая среда, демонстрируя гибкость, сталкивается с завышенными ожиданиями рынка, который хочет получить идеально подготовленного специалиста "здесь и сейчас". Кроме того, со стороны бизнеса прозвучало честное признание, что в условиях высокой динамики, времени на раскачку нет. Корпорации осознанно берут на себя роль "доучивающих" центров, параллельно выстраивая внутренние "лифты" для роста талантов. Спикеры рассказали также о том, что студенты вузов имеют разную "закалку".

Завершая сессию, Ольга Очеретина провела аналогию: "Функция коммуникаций, как и функция часов, осталась прежней — показывать время и доносить мысли. Изменились лишь инструменты. Наша задача — научиться пользоваться и старыми, и новыми, чтобы понимать друг друга и двигаться вперед".

На сессии "БудущИе на сцене: как дети видят будущее, важность коммуникаций и тренды" приняли участие композитор Михаил Чертищев и его 12-летняя дочь Светлана, известная как Betsy, чей хит "Сигма Бой" стал мировым феноменом. Ключевой темой дискуссии стал путь к пониманию ценностей новой аудитории.

В своем выступлении Ольга не только затронула тему успеха этой песни, но и представила "настоящих героев новой медиареальности, чей путь — это история не про случайное попадание". Она отметила практическую ценность дискуссии для пиарщиков и маркетологов в свете феномена Betsy и обсудила с участниками дискуссии уникальные инсайты о будущем коммуникаций с поколением Альфа.

С первых минут диалога Ольга задала высокий стандарт разговора, фокусируясь на глубинных причинах феномена, который принес треку "Сигма Бой" более 106 миллионов прослушиваний на Spotify и ТОП-10 в Billboard Global 200. "Помните момент, когда родилась песня "Сигма Бой"? Это был осознанный замысел или случайный эксперимент?", — спросила Ольга, выводя участников на ключевую мысль от том, что хит родился из искренности, а не из коммерческого расчета.

Особое внимание модератор уделила психологическому аспекту славы, сделав важное наблюдение о поколении, для которого внимание и популярность является органичной частью жизни. А также сделала акцент на выходе трека далеко за пределы музыкального пространства, — "трек слушали и обсуждали не только фанаты, но и политики — даже в Европарламенте".

Подводя итоги сессии, Ольга Очеретина выделила главную мысль, — "чтобы быть услышанным в новой медиареальности, профессионалам нужно не столько создавать сложные стратегии, сколько обрести смелость быть честными и чувствовать ценности новой аудитории". Именно это понимание, по мнению модератора, должно стать отправной точкой для всех, кто хочет говорить с юным поколением на одном языке.