Банки Финансы

Более 34 тыс. предпринимателей Поволжья выбрали Сбер в качестве партнёра

САМАРА. 19 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
За девять месяцев 2025 года еще 34 тысячи владельцев малого и микробизнеса в Поволжье стали партнёрами Сбера. Самой востребованной сферой, в которой в том числе открылось больше всего новых предприятий, стала торговля — более 12% от общего числа действующих предприятий.

Благодаря поддержке Сбера появлялись в этом году новые проекты и в других направлениях: "сельское хозяйство", "недвижимость", "сфера услуг", "строительство", "транспорт и логистика".

Наталья Михайлова, заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка:

"Для нас предприниматель — это в первую очередь новатор, локомотив экономики родного края. Поэтому наша задача не просто предложить финансовый продукт, а стать частью команды каждого бизнесмена, который доверяет Сберу свое дело. Наши инструменты — от льготного кредитования и эквайринга до цифровых сервисов для управления компанией — созданы, чтобы освободить для клиента самый ценный ресурс: время. Время, которое он может потратить на развитие идеи, поиск новых рынков и заботу о клиентах".

Для поддержки предпринимателей Сбер запустил Бизнес-Фест. Проект появился в 2024 году и стал площадкой для обсуждения важнейших аспектов современного предпринимательства, нетворкинга и менторства. Напомним, что 25 сентября Бизнес-Фест состоится в Самаре. Масштабное событие для предпринимателей, руководителей и всех, кто стремится к развитию в эпоху цифровых технологий, пройдет во Дворце спорта им. Высоцкого (ул. Молодогвардейская, 222). Зарегистрироваться на участие можно по ссылке.

Участники узнают, как выстраивать доверительные отношения в коллективе и вдохновлять команду на достижение высоких результатов. Особое внимание уделят вопросам формирования устойчивой идентичности бренда и сохранения доверия клиентов в условиях быстро меняющегося рынка 2025 года. Гостей ждет много интерактива, в том числе эксперты поделятся практическим опытом внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы без потери лояльности аудитории.

