Банки Финансы

Сбер предупреждает: мошенники стали в 10 раз активнее с "кражами" аккаунта в "Госуслугах"

САМАРА. 15 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Эксперты по кибербезопасности Сбера в течение нескольких дней фиксируют 10-кратный рост случаев использования мошеннической легенды с якобы кражей аккаунта в "Госуслугах".

Схема состоит из нескольких этапов. Сначала мошенники звонят по мобильной связи под различными бытовыми предлогами. В основном звонки идут от имени управляющих компаний и организаций ЖКХ, служб доставки, поликлиник, налоговой службы, от имени этих компаний злоумышленники направляют сообщения с кодами для подтверждения доставки и других "услуг". Если человек называет код, злоумышленники направляют поддельное сообщение о входе в аккаунт "Госуслуг", которое содержит фейковый телефон службы поддержки сервиса, или сами звонят от имени сотрудников "Госуслуг".

Затем начинается следующий этап. Жертву запугивают: псевдосотрудники силовых структур сообщают, что из-за разглашения кода был взломан аккаунт и осуществляются переводы денег в поддержку терроризма и ВСУ. Угрожают уголовной ответственностью и внушают необходимость срочного "спасения" денежных средств с помощью перевода на "безопасный счёт". Под психологическим давлением жертва выполняет все инструкции злоумышленников.

Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка:

"Эта легенда не новая, но мы видим, что многие россияне продолжают верить ей и пытаются переводить деньги по указанию мошенников. Мы в Сбере эти переводы благодаря антфирод-процессам своевременно выявляем и останавливаем. Многих наших клиентов мы также приглашаем в офис, чтобы открыть глаза на происходящее. Однако людей запугивают так сильно, что иногда уходят часы, чтобы вывести из-под влияния злоумышленников, тогда мы в том числе зовём на помощь родственников жертвы, сотрудников полиции.

В очередной раз призываю никогда и никому не сообщать коды из СМС, кем бы ни представлялся звонящий. Если вас пытаются запугать — это явный признак мошенничества, не делайте ничего по указаниям незнакомцев. Если есть какие-то сомнения или страхи, обратитесь за помощью в ближайший офис своего банка или МФЦ: сотрудники подскажут, взломан ли ваш аккаунт на самом деле и все ли в порядке с вашими деньгами.

Также рекомендую бесплатно подключить сервис "Определитель номера" в мобильном приложении СберБанк Онлайн — так вы минимизируете риск вступить в разговор с мошенником. Также подключите услугу "Близкие рядом", чтобы контролировать финансовые операции, например, своих пожилых родителей или детей".

Защититься от самых распространённых мошеннических схем помогут сервисы Сбера по безопасности — в приложении СберБанк Онлайн помимо бесплатного "Определителя номера" доступно порядка 20 таких сервисов. Среди них — услуга "Близкие рядом", объединяющая сразу два сервиса: "Совместные уведомления", которые позволяют делиться уведомлениями об операциях по карте, и "Проверку операций". Чек-ап безопасности — это подключить базовый набор сервисов: "Определитель номера", "Антивирус" и "Близкие рядом".

Подробнее о схемах мошенничества и способах защиты о них можно узнать на портале Сбера по киберграмотности "Кибрарий".

