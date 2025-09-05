Анатолий Попов: "Искусственный интеллект — основа технологического суверенитета"

Развитие ИИ — ключ к независимости и конкурентоспособности. GigaChat и другие решения уже помогают бизнесу снижать издержки и ускорять обслуживание. Об этом заявил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов в своем интервью "Ведомостям":
"Особое место в этой работе занимает развитие генеративного искусственного интеллекта. Мы активно развиваем нашу нейросетевую модель GigaChat, которая помогает решать самые разные задачи: от оптимизации внутренних процессов до IT-решений для клиентов".
Последние комментарии
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.
Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.
Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.