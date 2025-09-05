Анатолий Попов: "Искусственный интеллект — основа технологического суверенитета"

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Развитие ИИ — ключ к независимости и конкурентоспособности. GigaChat и другие решения уже помогают бизнесу снижать издержки и ускорять обслуживание. Об этом заявил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов в своем интервью "Ведомостям":