16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
РСХБ оценил траты российских туристов в период китайских каникул НОВИКОМ и Фонд регионального развития Ярославской области договорились о сотрудничестве НОВИКОМ стал победителем премии "Калужский бренд" Более 10 миллионов человек стали зарплатными клиентами ВТБ ОТП Банк открыл ключевое отделение в новом формате CareTech

Банки Финансы

РСХБ оценил траты российских туристов в период китайских каникул

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 59
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Россельхозбанк проанализировал траты российских туристов по картам платежной системы UnionPay за период китайских каникул с 1 по 8 октября 2025 г. и аналогичный период 2024 г. Спустя год количество таких операций по UnionPay выросло почти в 5 раз, при этом в топ-5 городов по максимальным объемам трат вошли: Шанхай, Хайнань, Пекин, Санья и Гуандун. После введения безвизового режима РСХБ ожидает дальнейший рост турпотока российских туристов в Китай.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

15 сентября вступил в силу пробный безвизовый режим до 14 сентября 2026 года между Россией и Китаем, что стало одним из факторов роста въездного туризма. Число бронирований поездок в КНР выросло на 20%, уже через месяц после открытия безвизового режима. На данный момент в Китай осуществляется 200 рейсов в неделю. По данным Ассоциации туроператоров России, число поездок в Китай увеличится на 30-40%.

Статистика РСХБ показывает, что объем трат по картам UnionPay за восьмидневный период китайских каникул в 2025 г. увеличился в 5 раз в сравнении с предыдущим годом.

"Введение безвизового режима произошло как раз перед началом недельных празднований образования КНР — периода, когда туристы традиционно активно едут в Китай. Наша статистика подтверждает, что российские путешественники воспользовались новой возможностью. Значительно выросли траты как в мегаполисах, так и курортных зонах Китая — практически в пять раз. Сейчас на КНР приходится около 20% всех зарубежных транзакций. Мы уже сейчас видим, что отмена виз и удобный способ оплаты приносят ощутимую пользу российским туристам", — отметила Руководитель блока розничного бизнеса Россельхозбанка Людмила Корсакова.

В частности, аналитики Россельхозбанка определили топ-5 городов по объему трат по UnionPay за период китайских каникул 2025 года. Первую позицию занял Шанхай, где траты выросли в 8 раз по сравнению с прошлым годом, что составляет 22% от общего числа трат по UnionPay за указанный период в Китае. На следующих строках обосновались Хайнань (16%), где российские туристы потратили в 5,6 раза больше, Пекин (13%) — траты выросли в 7,1 раза. Примечательно, что интерес российских туристов возрастает в сторону тропического приморского направления — Санья (4%), там туристы потратили в 7 раз больше, чем годом ранее. Пятерку городов лидеров по количеству трат замыкает Гуандун (3%), где объем трат увеличился в 13 раз по сравнению с прошлом годом.

Реклама. rshb.ru

Erid: 2SDnjepmEKq

АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015.

ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2