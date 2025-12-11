ВТБ представил проект новогоднего домашнего театра

ВТБ в преддверии Нового года запустил проект "Новогодничайте с домашним театром". Вместе с известными режиссерами и драматургами банк адаптировал любимые сюжеты детских сказок, превратив их в пьесы для домашних постановок — с семьей, близкими или друзьями. Проект предлагает пять сюжетов для разной аудитории.

Домашний театр от ВТБ — это сайт-пространство с традиционными театральными зонами, в которых собраны сценарии постановок, советы от режиссеров, идеи для костюмов, грима и декора, музыкального сопровождения, праздничных угощений и развлечений для любого возраста.

Специально для проекта драматурги переосмыслили известные сюжеты сказок и написали пьесы для разных аудиторий. Для самых маленьких (3+) созданы новогодние версии "Теремка" и "Репки" — "Новогодняя ёлка" режиссера Ивана Пачина и "Мешок с подарками" драматурга Лины Ли. Для детей постарше (6+) — "Путешествие Конька-Горбунка" в авторском сокращении Ивана Пачина и музыкальная сказка "По щучьему велению" от Полины Коротыч. Для взрослых компаний от 18 лет — остросюжетная версия "Зайкиной избушки" Полины Пушкаевой. Для каждой пьесы собраны подробные рекомендации — от распределения ролей и репетиционного процесса до идей праздничного оформления пространства.

"Театр напоминает мне детскую игру. И ещё это место для фантазии. В театре, чтобы стать царем, не обязательно надевать мантию и иметь на голове корону. Декорации из плохо вырезанного картона, на котором детской рукой что-то нарисовано, костюмы из подручных средств — это и есть чудо театра, потому что не декорации и костюмы являются главными в нем, а люди. Люди, которые играют, разыгрывают историю, и то, как они играют, — это и есть в театре самое главное", — рассказывает Иван Пачин, театральный режиссер и автор двух пьес проекта.

Знакомство с проектом на сайте начинается с "Фойе", где можно пройти тест и выбрать наиболее подходящую для постановки пьесу. На "Сцене" посетителей ждут сценарии по сказкам. Их можно использовать со смартфона или распечатать уже с выделенными для каждого персонажа репликами. В "Кабинете режиссера" содержатся советы для постановок от авторов пьес и новогодний чек-лист для подготовки к празднику. "Костюмерная" и "Гримерная" представляют идеи и инструкции по созданию сказочных образов героев своими руками. Музыкальное сопровождение подобрано для каждого произведения в "Оркестровой яме". Дополняет проект театральный "Буфет" с вариантами декора стола и тематическими угощениями для зрителей и актеров. "Потайная комната" поможет с форматами домашних развлечений: картины по номерам, схемы для вязания с героями сказок и сценарий домашнего квеста, который можно пройти целой компанией.

Домашний театр от ВТБ — центральный элемент имиджевой кампании банка "Новогодничайте", которая создает праздничное настроение и призывает провести зимние каникулы в кругу семьи и друзей. Основным решением выбрана визуальная концепция с вязанными элементами: тёплый синий шарф, еловые ветки, вязаные персонажи, а также слоган, который максимально точно отражает то, что хочется делать во время каникул — новогодничать, наслаждаться праздниками, отдыхать и проводить время с близкими.

В рамках кампании ВТБ украсил праздничным оформлением ёлки в 27 городах России — от Камчатки до Новороссии, в них появилось более 30 елей в фирменной стилистике банка, а с 15 декабря — ели в сказочном декоре от ВТБ появятся в 10 театрах-партнёрах банка в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Ярославле.