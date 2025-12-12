16+
Банки Финансы

ВТБ предупреждает о мошеннической схеме со "школьными дневниками"

САМАРА. 12 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Специалисты ВТБ отмечают существенный рост числа случаев обмана, направленных на школьников, их родителей и сотрудников образовательных учреждений. Мошенники используют методы социальной инженерии, чтобы завладеть персональными данными и средствами жертв.

Во время телефонного звонка злоумышленники представляются учителями и просят школьников и их родителей "обновить" или "перевыпустить" электронный дневник. Также злоумышленники могут позвонить от имени школьной медсестры для "срочного медосмотра" якобы для допуска к занятиям. Установив доверие, они пытаются выманить код из СМС и PUSH-уведомлений от учетной записи госпортала или банковского приложения, а также предлагают пройти онлайн-регистрацию по фишинговой ссылке для "срочного медосмотра".

"Мошенники мастерски играют на доверии школьников. Они обманывают через игры, соцсети, звонки из школы, вербуют в дропы прямо на улицах, предлагая "легкий заработок". Поэтому родителям важно не только установить на устройства защитные технологии, но и проговорить с детьми алгоритм действий в такой ситуации — прекратить подозрительный разговор, сообщить о произошедшем родителям и уточнить информацию у классного руководителя", — рассказал заместитель руководителя департамента по обеспечению безопасности, вице-президент ВТБ Дмитрий Саранцев.

ВТБ предлагает клиентам большой список инструментов для защиты: в ВТБ Онлайн можно установить лимиты на операции, в том числе по детским картам, проверить историю входов в личный кабинет и заблокировать его при подозрении на мошенничество. В ВТБ также реализован сервис "второй руки", который позволяет доверить контроль над банковскими операциями своему родственнику или близкому человеку. Клиенты также могут подключить определитель номера и оформить страховую программу, которая защитит детские карты и счета от мошеннических списаний. Оформить страховку можно для карт всех российских банков. Клиенты могут самостоятельно выбрать сумму страхового покрытия и периодичность оплаты.

