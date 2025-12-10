16+
ОТП Банк запускает новогоднюю акцию для действующих клиентов малого бизнеса

САМАРА. 10 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
С 8 по 26 декабря 2025 года ОТП Банк проводит акцию "Новогодний бизнес-форсаж" для клиентов малого бизнеса. В этот период предприниматели могут получить дополнительную скидку на стоимость авансовой оплаты пакета услуг за год — до 25%.

Размер дополнительной акционной скидки к авансовой стоимости пакетов за 12 месяцев составит:

  • пакет "Уверенный рост" —15%
  • пакет "ВЭД без границ" —20%
  • пакет "Всё и сразу" —25%

Специальное предложение доступно только при условии полной оплаты авансовой стоимости пакета услуг за 12 месяцев в период проведения акции.

С подробными условиями акции можно ознакомиться на сайте Банка.

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

