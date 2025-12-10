ОТП Банк запускает новогоднюю акцию для действующих клиентов малого бизнеса

С 8 по 26 декабря 2025 года ОТП Банк проводит акцию "Новогодний бизнес-форсаж" для клиентов малого бизнеса. В этот период предприниматели могут получить дополнительную скидку на стоимость авансовой оплаты пакета услуг за год — до 25%.
Размер дополнительной акционной скидки к авансовой стоимости пакетов за 12 месяцев составит:
- пакет "Уверенный рост" —15%
- пакет "ВЭД без границ" —20%
- пакет "Всё и сразу" —25%
Специальное предложение доступно только при условии полной оплаты авансовой стоимости пакета услуг за 12 месяцев в период проведения акции.
С подробными условиями акции можно ознакомиться на сайте Банка.
Последние комментарии
Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.
Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.